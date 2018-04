Een Ford Mondeo pick-up komt er nooit

Door: BV

Je kijkt natuurlijk niet naar een Mondeo, maar naar een Ford Falcon. Dat is de Australische tegenhanger. En ja, dat is een echte ‘Ute’. Bekijk het gerust als de voorkant van een normale auto en de achterkant van een pickup. In de meest functionele uitvoeringen heeft die achterzijde overigens erg weinig om het lijf. De Ute was een typisch Australisch fenomeen, al zijn er ook enkele modellen in dezelfde categorie op de Amerikaanse markt geïntroduceerd. Daar zijn ze al lang verleden tijd en nu zegt ook Australië vaarwel. De populariteit van de Ute is er tanende.

Wereldwijde productstrategie

Ford schakelt almaar meer over op een productstrategie waarbij één model met minimale wijzigingen over alle markten verdeeld kan worden. Zo is de Amerikaanse Fusion op details na identiek aan de Europese Mondeo. De volgende Falcon zal diezelfde strategie aanhangig zijn. En omdat je een Mondeo pick-up volgens de productplanners nergens anders kwijt kan, wordt het model geschrapt. Afgelopen vrijdag liep het laatste exemplaar van de band. Het einde van de Falcon Ute was al drie jaar eerder aangekondigd. In Australië gaan daardoor 1.200 banen verloren.