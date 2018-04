Deuren Ford kunnen tijdens rijden openen

Door: ADD

Ford moet in de VS en Mexico 830.000 voertuigen terugroepen. Bij de getroffen modellen kunnen de portieren tijdens het rijden in bepaalde situaties openen. Dat kondigde de Amerikaanse fabrikant gisteren aan. Het vervangen van de deursloten zou het probleem verhelpen.

Het bedrijf geeft te kennen enkel weet te hebben van één ongeval en één gewonde te wijten aan het probleem. De terugroepactie betreft de Ford C-Max en Escape bouwjaren 2013 tot 2015 en de Ford Focus van 2012 tot 2015. Ook de Ford Mustang (2015) en de SUV’s Lincoln MKC en Ford-Transit-Connect-Van (2014-2016) moeten terug naar de garage.