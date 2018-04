Wie krijgt een LaFerrari, wie niet? De rechtbank wil het weten

Door: BV

Dat Ferrari niet altijd even vriendelijk omspringt met z’n klanten is op z’n zachtst gezegd een publiek geheim. De verkoopstechnieken lijken, vooral voor modellen met een beperkte oplage, zelfs wat op afpersing. En nu mag het Italiaanse merk z’n houding eens verantwoorden voor de rechtbank, want een Amerikaan (wie anders?) pikt het niet dat hij naast één van slechts een handvol LaFerrari Aperta (de naam is nog niet bevestigd) grijpt.

LaFerrari Spider kopen?

Voormalig racepiloot Preston Henn heeft een indrukwekkende autocollectie. Daar hoorden al een hoop Ferrari’s bij. Hij kocht een F40, Enzo, 458 Speciale en LaFerrari. Hij had zelfs de F50, waar heel wat mensen de neus voor ophalen. En hij wou ook een open exemplaar van de LaFerrari. Z’n aanpak was doortastend: een liefdesbrief aan het merk ging samen met een cheque voor 1 miljoen dollar richting Maranello, geadresseerd aan Sergio Marchionne zelve. Maar het hielp niet. Hij kreeg een negatief antwoord.

Je voldoet niet

De exacte verwoording van Ferrari’s weigering is onbekend, maar ze schoot bij Henn in elk geval in het verkeerde keelgat. Daarin stond immers met zekerheid dat hij ‘niet voldeed’. Hij wil nu meer dan $ 75.000 van het merk omdat hij vindt dat die uitspraak hem belachelijk maakt op professioneel en persoonlijk vlak.

Klantenpolitiek

De rechter zal zich uitspreken over die zaak, die echter verder strekkende gevolgen zou kunnen hebben dan alleen maar de reputatie van Preston Henn. De zaak kan immers al snel gaan over het volstrekt arbitraire systeem (of vriendjespolitiek) die sommige automerken gebruiken om auto’s wel of niet aan bepaalde klanten toe te kennen. Heel wat exclusieve merken zullen het vonnis met grote aandacht lezen.