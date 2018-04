Deze week op de Drive In Movies Mechelen

Door: BV

Utopolis Beach, in domein De Nekker (ingang op de terreinen van Utopolis Mechelen), maakt zich op voor niet minder dan 5 Drive In Movies deze week. De ‘ladies night’ geeft op 10 augustus de aftrap met de prent Bad Moms. Op donderdag 11 augustus is er een retro-editie. Dan kan je je er gaan vergapen aan Grease. Als dat het ultieme drive-in-gevoel niet opwekt…

Het weekend omvat drie voorstellingen. Ghostbusters op vrijdag 12 augustus, Jason Bourne op zaterdag 13 augustus en Ice Age: Collision Course op zondag 14 augustus. Praktische details vind je hier, terwijl het volledige programma achter deze link te vinden is. Maar het belangrijkst van al: Auto55.be geeft er weer gratis tickets voor weg. Hou daarvoor onze facebook-pagina in de gaten.