Hoeken en kanten van Skoda Kodiaq

Door: BV

Van 1 tot 16 oktober beleeft de nieuwe SUV van Skoda z’n werelddebuut op het Autosalon van Parijs. Niet dat we zolang moeten wachten om je er alles over te vertellen. Dat doen we al op 1 september.

Teasers

Een concept car gaf ons al een duidelijk beeld van de richting die Skoda met z’n nieuwe SUV opgaat en alsof dat nog niet genoeg was waren er ook al designschetsen. Wie de Tour De France volgde kon dan weer op geregelde tijdstippen een gecamoufleerd exemplaar spotten. Want een automerk laat tegenwoordig geen kans onbenut om in de kijker te rijden. En kijk, nu zijn er weer teasers. Hoeken en kanten die onder meer de lichten en de velgen van de Kodiaq onthullen. Tegenwoordig zijn dat erg belangrijke elementen.