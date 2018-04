BMW valt Tesla aan. Terecht?

Door: ADD

Tesla wordt vaak vergeleken met een religie - en door sommige mensen ook zo verdedigd. Maar over de godsdienst van een ander maak je geen grapjes. Omdat Tesla uiteindelijk toch gewoon een autofabrikant is en Elon Musk geen Messias, heeft een andere constructeur zich dat wel gepermitteerd.

Wachten

In twee recente reclamefilmpjes (hier en hier) steekt BMW de draak met Tesla en dan vooral met hun bedrijfsstrategie. "Je kan een voorschot betalen en wachten. Je kan je naam op een lijst zetten en wachten. Je kan in de rij gaan staan en wachten. Of je kan rijden ", zegt de voice-over terwijl een vrouw over een parkeerplaats wandelt met op de achtergrond een paar lege superchargers. Aan het eind stapt ze in haar BMW 330e Plug-in-Hybrid en rijdt weg.

Is BMW een beetje jaloers?

Zonder dat het expliciet gezegd wordt, is de Tesla Model 3 duidelijk het slachtoffer van BMW's spot. Een auto waarvan het design pas onlangs onthuld werd en pas vanaf eind 2017 geproduceerd zal worden. Een auto waarvoor heel wat mensen in april een voorschot van $ 1.000 betaalden, zonder hem gezien te hebben. En dat zonder ook maar een enkel reclamespotje.

All the way

Ook al lijkt de spot van BMW misschien grappig en een steek onder water, de Duitsers vergeten duidelijk dat de Tesla-klanten op een elektrische auto wachten en niet op een of andere plug-in-hybride. En trouwens: een betaalbare, stijlvolle elektrische auto met een meer dan gemiddelde bereik (plus 300km) - daarop moet je bij BMW ook wachten!