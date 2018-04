MAN krijgt een bestelwagen

Door: ADD

Met een rijbewijs B kon je tot nu toe geen MAN-voertuig besturen. Maar dat zal in 2017 veranderen. Dan brengt MAN namelijk de TGE op de markt, een licht gewijzigde VW Crafter.

99% Crafter

Technologie van Mercedes en het logo van VW: de bestelwagens van Volkswagen kwamen er steevast samen met Daimler. Kwamen, want in in 2017 houdt de samenwerking op. De nieuwe Crafter heeft VW ondertussen al voorgesteld. Dit najaar komt die op de markt en deze keer zonder hulp.

Om die eigen ontwikkeling wat meer te laten renderen, zal een Crafter cloon het productiegamma van zusterbedrijf MAN Twin naar beneden afrond. Het model zal er TGE heten en visueel enkel verschillen alleen door een andere grille en, natuurlijk, andere logo's binnen en buiten.

De mogelijkheden

In totaal zal je kunnen kiezen uit twee wielbasissen, drie dakhoogten en drie voertuiglengtes. De lengte van het voertuig, afhankelijk van het model, variëren tussen 5,98-7,39 meter, de hoogte tussen 2,34-2,80 meter. In zijn grootste versie zal de TGE een laadruimte van 18.000-liter bieden. Naast de gesloten varianten met enkele en dubbele cabine, zal man MAN zal ook een variant met open laadbak in de catalogus zetten.

102 tot 177pk

Het MAN productportfolio begint vandaag bij een M.T.M van 7,5 ton. Met de TGE komt de nieuwe ondergrens op drie ton te liggen. Zijn bovengrens zal 5,5 ton liggen. Met een trekhaak zal er nog eens 3,5 ton extra verplaatst kunnen worden. Het maximale laadvermogen van 3,5 tonner is ook deftig te noemen: 1,5 ton.

Het motorengamma omvat de tweeliter dieselmotor (dezelfde als in de Crafter en VW Transporter) met een vermogen van 102pk, 122pk, 140pk en 177pk. Naast een handgeschakelde zesbak is er als alternatief een achttrapsautomaat. Daarnaast kunnen klanten kiezen tussen voor-, achter- of vierwielaandrijving.

Start volgend jaar

De orderboeken van de nieuwe MAN TGE zullen in maart 2017 opengaan. De productie gaat een maand later van start. Pas in het late voorjaar staat de officiële marktintroductie gepland.