Een namaak-tank is eens wat anders van Porsche

Je vindt tegenwoordig alles op Ebay. Ook een Kubelwagen Type 82/3. Dit is een exemplaar dat door Ferdinand Porsche werd ontwikkeld op de basis van de KdF-wagen (beter gekend als de VW Kever). Een vroeg exemplaar, uit 1940, waardoor de verkoper beweert dat het nog echt een Porsche is, zoals dat ook voor de eerste prototypes van de Kever het geval was.

Namaak-tank

De Kubelwagen maakte gebruik van dezelfde mechanische componenten als de Kever maar hij kon z’n plan trekken in behoorlijk extreme omstandigheden. Dit exemplaar wijkt daar ook weer vanaf want hij is uitgedost als (namaak-) tank. Dat gebruikten de Duitsers destijds om de vijand te verschalken.