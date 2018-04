Mercedes-Maybach heeft de grootste

Door: BV

Tegenwoordig is Maybach ‘Mercedes-Maybach'. Want het luxemerk flopte. Een klein beetje het gezichtsverlies beperken kan door het label nu in te zetten voor de meest luxueuze Mercedes-versies. Toch niet hetzelfde als een echt apart merk.

Pebble Beach

Op het Pebble Beach Concours D’Elegance troepen dit weekend heel wat fortuinlijke autoliefhebbers samen. Mercedes wil bij die klanten op een goed blaadje staan en bedacht daarom deze Vision Mercedes-Maybach 6. Een zes meter lange Coupé waarvan alleen de motorkap al ruim 2 meter lang is en die toch slechts plaats biedt aan twee inzittenden. Die mogen zich neervleien in een cabine die zowel luxueus als futuristisch is. En het zijn vleugeldeuren die de toegang ertoe verzekeren.

Onder de kap?

De concept komt van Mercedes-AMG en je mag dus gokken op een twaalfcilinder onder de motorkap. En heel misschien is dat zelfs een hybride. Als er uitsluitsel over is, lees je dat natuurlijk ook op Auto55.be.