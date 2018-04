Sla een Bentley Bentayga aan de haak

Door: BV

Aan de trekhaak weliswaar. En ja, dat is nieuws. Want terwijl een trekhaak voor de meeste automerken een voor de hand liggend accessoire is, moest het je tot op heden niet bestellen bij Bentley. Het was er niet. Nooit eerder in de 97-jarige geschiedenis van het bedrijf was er een model leverbaar met een haak. Tot nu.

Slepen met een Bentayga

De eer valt uiteraard de grote SUV van het bedrijf te beurt. De Bentley Bentayga leent zich door z’n concept vanzelfsprekend meer tot een gebruik als tractor. Op Pebble Beach is het voor de eerste keer prijs. Daar trekt de Bentayga deze glimmende aanhanger. En voor wie het wil weten: het is géén Airstream maar een Bowlus Road Chief.