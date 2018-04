BMW M2 met turbo, zonder 56 kruiden

Door: ADD

BMW toont tijdens de „Monterey Car Week“ , het festival voor nobele oldtimers in Pebble Beach nog eens de concept ‘2002 Hommage’. Maar dit keer in een ander plunje. Eerder dit jaar presenteerden de Duitsers de hommage als eens op het Concorso d'Eleganza aan het Comomeer, toen nog in stijlvol babyblauw. Dronken werd je er toen alleszins niet van.

Jägermeister

Door het oranje, zwart en de grote witte letters “Turbomeister " doet de omgebouwde M2 dit keer duidelijk denken aan de bekende Duitse kruidenlikeur. Het Jägermeisterlogo pronkte tijdens de jaren 1960 en 1970 in de autosport op een aantal BMW’s. Onder meer op de 2002 Turbo voor het Deutsche-Rennsport-Meisterschaft, de voorloper van de DTM.

Onderhuids een M2

De basis voor de concept is nog steeds een BMW M2 met onder de kap een 3.0 turbo zes-in-lijn. Aan het Comomeer werd gefluisterd dat dat niet zonder reden is. Er zouden bij BMW namelijk enkele harten sneller kloppen bij het idee dat er een beperkte oplage van komt.