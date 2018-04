​Greenpeace: verkeer tegen 2035 volledig op hernieuwbare energie

Door: ADD

Greenpeace wil dat al het transport tegen ten laatste 2035 op hernieuwbare energie onder weg is. Volgens de milieuorganisatie is dat noodzakelijk als we het doel van de klimaattop in Parijs willen halen, namelijk de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken. Greenpeace transportexpert Daniel Moser vindt dat politici nu maar eens eerlijk tegen de constructeurs moeten zeggen dat het einde van de verbrandingsmotor in zicht is en dat ze hun gamma daaraan moeten aanpassen.

Minder auto’s

Bovendien kan er volgens de milieuorganisatie enkel sprake zijn van duurzame mobiliteit als we erin slagen de rol van de auto in het verkeer aanzienlijk in te dijken. "Vooral in de steden zal het afscheid van de eigen auto sneller plaatsvinden als dat we ons nu kunnen voorstellen”, luidt het.