Volkswagen Teramont staat in z'n blootje

Door: BV

Volkswagen werkt aan een SUV met drie zitrijen. Ja, eigenlijk ook voor Europa. Al is nog niet helemaal zeker over de naam die voorlopig voor het model circuleert - Teramont - bij ons ook gevoerd zal worden. Het is in essentie de productieversie van de VW Crossblue concept uit 2013. Z’n technische basis is naar VW-traditie gedeeld met die van de Volkswagen Tiguan. Of misschien nog meer met de nieuwe Skoda Kodiaq die ook drie zitrijen zal tellen.

Het uiterlijk is een tikkeltje hoekiger dan wat we van VW gewend waren, maar verrassen doet het natuurlijk niet. En hetzelfde geldt voor het interieur, waarin steevast dezelfde componenten terugkomen. Dit prototype laat zich aan de binnenzijde dan weer wel opmerken door de aparte plaatsing van enkele bedieningselementen zoals de elektrische zetelverstelling. Maar dat wijzigt misschien nog. Wanneer het model officieel wordt voorgesteld, is nog onbekend. Dat hij niet alleen in China (waar hij betrapt is), maar ook in de VS zal worden gebouwd, staat wel al vast.