Kia wil nog beter doen met de nieuwe Rio

Er komt een nieuwe Kia Rio aan. Eentje die nog beter moet zijn dan de oude. En dat wil wel wat zeggen, want hoewel de Rio zichzelf nog niet heeft opgewerkt tot het lijstje van absoluut te overwegen modellen in het B-segment in de ogen van de meeste mensen… verdient hij die positie wel. Het huidige model overtuigde ons al met z’n looks, rijgedrag en vooral materiaalkeuze en afwerking. Benieuwd of Kia daar voor de volgende nog verder in gaat. Dat die eraan zit te komen, bewijzen deze teasers.

Agressiever uiterlijk

Die tonen een nog agressiever design dan de huidige generatie. Daar zal nog wel wat van overschieten, maar natuurlijk niet zoveel als deze tekeningen met opgevulde, bolle wielkasten en omlaag getrokken daklijn laten uitschijnen.

Net als de Hyundai i20

De techniek wordt geleend bij de Hyundai i20, die niet zo lang geleden werd vervangen. Daar zal de Rio onder meer ook de 1.0l turbomotor met drie cilinders en 120pk van lenen. Aan de afstelling wordt wellicht nog wat gerommeld, maar erg verschillend zullen die dingen niet rijden. Zie het verslag van de i20 hier.