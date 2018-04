Chinese Mercedes geraakt op accu 400km ver

Door: ADD

In China staat Mercedes al verder, toch op het vlak van elektrische mobiliteit. Sinds twee jaar bouwen de Duitsers er in een joint venture met BYD de Denza, een compacte auto die zuiver op batterij rijdt en nu grondig herwerkt is en een groter bereik gekregen heeft.

De Denza heet nu Denza 400 en zou met één oplaadbeurt tot 400 kilometer ver komen. Om tot die grotere actieradius te komen zijn cruciale onderdelen van de elektrische aandrijving zoals de motor en de besturingselektronica geoptimaliseerd. De capaciteit van de batterij bedroeg tot dusver 47,5 kWh en is nu opgetrokken tot 62 kWh, niettegenstaande ze nog even groot is.

Maar in de praktijk

Als gemiddeld verbruik geeft Daimler ongeveer 15 kWh per 100 kilometer op, wat dus neerkomt op een bereik van 400 kilometer. Voorheen was dat iets meer dan 300 kilometer. Wat echter zuiver theorie is, want het reële bereik van elektrische auto's wijkt meestal behoorlijk af. In de praktijk zal de DEnza 400 waarschijnlijk 250 tot 300 kilometer ver geraken.