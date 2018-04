Hyundai prijst de Ioniq zo scherp dat het pijn doet

Door: BV

Je kan bijna niet anders dan stellen dat Hyundai met de Ioniq aan een stevig potje tegenprogrammeren doet. Het leidend voorwerp van die hele actie is natuurlijk de Toyota Prius. We zegden al bij een eerste gedetailleerde test dat de Zuid-Koreanen onder de prijs van de Japanners zouden gaan. De vraag bleef alleen hoeveel. En kijk, het is zoveel dat het pijn zou kunnen doen. Voor Toyota dan, want wie als consument in dit segment op zoek is, kan er alleen maar wel bij varen.

Alleen goed uitgerust

Een kale Ioniq biedt de fabrikant niet aan. Tenminste, niet in ons land. Onder meer een volautomatische airco, navigatie, adaptieve cruise-control, 15” lichtmetalen velgen en Xenonkoplampen zijn standaard. En de prijs bedraagt € 26.899 als hybride, terwijl je bij de tegenpartij niet voor minder dan € 30.310 gesteld bent.

Wil je ook nog aardigheidjes als leder en een elektrisch verstelbare bestuurderzetel dan is de Executive-uitvoering wat je hebben moet. Die kost € 29.899.

Uitgebreide garantie

Neen, het is nog niet gedaan. Omdat de Hyundai Ioniq (testverslag hier) een CO2-afgifte van (met 15” velgen) slechts 79g/km laat optekenen is hij fiscaal vriendelijk.

- BIV Vlaanderen: 42.91 €

- Rijtaks Vlaanderen: 198.43 €

- BIV Brussel & Wallonië: 123 €

- Rijtaks Brussel & Wallonië: 275,36 €

Maar de wil van de Zuid-Koreanen om door te breken, blijkt ook uit de kleine lettertjes. Zo komt de Ioniq steevast met 3 jaar gratis onderhoud (of 45.000km), een volledige garantie van 5 jaar zonder kilometerbeperking en met inbegrip van pechverhelping en een waarborg van 8 jaar op de batterij. Zou er bij Toyota al een crisisvergadering aan de gang zijn?