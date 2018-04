Dit is het doodgeboren Caterham-zusje van Alpine

Door: BV

Renault en Caterham zouden samen het sportwagenmerk Alpine weer nieuw leven inblazen. Maar er ontstonden al snel spanningen tussen de Britten en de Fransen en daarop werd Caterham uitgekocht. Op een punt dat alle cruciale factoren al vast lagen en er naast een ontwerp voor de Alpine, ook al designs waren voor het zusje van Caterham. Die ontwerpen zijn nu boven water gekomen.

Caterham CT02

In 2013 was een designbureau al aan het werk voor wat de Caterham CT02 zou moeten worden. Niet verrassend is dat de lijnen erg dicht aanleunen bij dat van de nog naamloze Alpine. Die wordt overigens volgend jaar bij de dealer verwacht. Deze Caterham zal nooit het levenslicht zien.