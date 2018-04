Toyota Pixis Joy is klein en retro

Door: BV

Een compacte retro-hatchback staat, als je er de statistieken op naleest, bijna garant voor een commercieel succes. Oké, je kan discussiëren over de Europese verkoopsaantallen van de VW Beetle, maar de Mini en Fiat 500 gaan als zoete koek. Bij ons heb je het dan ongeveer gehad met de keuze in het retrosegment. Maar in Japan kan je nog wel wat alternatieven krijgen. Deze Toyota Pixis bijvoorbeeld. Een autootje in het aldaar fiscaal gunstige segment van de supermini’s (Kei-cars).

Keuze zat

Je kan de Pixis krijgen in een aankleding die voor elk wat wils moet omvatten. De Pixis Joy C ziet er stoer uit en heeft meer bodemvrijheid. De Pixis Joy F is eleganter en de Joy S is dan weer sportiever. Elk heeft specifieke bumpers, sierlijsten, wielen, kleurschema’s en binnenaankleding, maar allen worden ze aangedreven voor een 660cc motortje in combinatie met een CVT-automaat. Bij de Joy S wordt het blokje geholpen door een turbo, terwijl je daarvoor moet bijbetalen op de andere versies. Vierwielaandrijving is eveneens optioneel.