Kia maakt eigen achttrapsautomaat

Door: BV

Hoe meer versnellingen, hoe lager het brandstofverbruik. Niet verwonderlijk dus dat de autosector in z’n jacht op luttele grammen CO2-uitstoot almaar meer verzetten in een auto steekt. Zo hebben Land Rover en Mercedes reeds een 9-traps in gebruik en zinspeelt Ford zelfs op een automaat met 11 verzetten. Het gros van de fabrikanten vindt acht trappen wel welletjes voorlopig, en ook Kia sluit zich hier bij aan. Het merk had al een 8-traps voor achterwielaangedreven auto's en nu dus ook eentje speciaal voor voorwielaandrijvers. De Zuid-Koreanen noemen hun nieuwe vondst FWD 8AT en lieten daar 143 patenten op los.

Eigen werk

Opvallend is dat Kia voor een geheel eigen fabrikaat heeft gekozen, terwijl er doorgewinterde automaatspecialisten zijn die een bewezen 8-traps op de plank hebben liggen. De bekendste van allemaal is het Duitse ZF, dat vanwege goede resultaten heel wat gerenommeerde automerken tot haar klanten kan rekenen. Maar Kia en zusterbedrijf Hyundai doen de dingen liever zelf. Als ze maar voldoende hoge volumes realiseren, is dat immers voordeliger.

Eerst in Cadenza

Nu mag de oude 6-traps met pensioen. De eerste Kia die van de nieuwe automaat profiteert is de Cadenza, de grote sedan boven de Optima die niet in Europa wordt verkocht. In het teken van efficiëntie gaat ook Kia voor een slanker ontwerp. En daardoor weegt de achttraps zowaar 3,5kg minder dan de zestraps en kan hij het stellen met een kleinere oliepomp.