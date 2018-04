Nieuwe Peugeot 5008: stoer en véél plaats

Door: BV

De eerste generatie Peugeot 5008 leek erg veel op een 3008, maar hij was groter en leek meer op een monovolume dan op een SUV. Nu is het anders. Beide nummers trekken de SUV-kaart, maar je kan ze wel perfect uit elkaar houden.

Afmetingen

De 5008 groeit naar een lengte van 4,64 meter, liefst 11 centimeter meer dan voorheen en zelfs 19 centimeter meer dan de pas voorgestelde 3008. De wielbasis is ook flink toegenomen, en wel tot 2,84 meter. De nieuwe 3008 moet het met 16,5 centimeter minder stellen tussen de beide assen en de oude Peugeot 5008 met 11 centimeter. Het gevolg? Aanzienlijk meer beenruimte op alle drie de zitrijen en veel meer bagageruimte. Met de achterste twee stoelen neergeklapt is er 1.060 liter voorhanden. Standaard, dus met alle zetels bezet, is dit al 640 liter.

Een SUV met MPV-allures

Optisch mag de 5008 dan meer SUV zijn geworden (en daarmee een directe concurrent voor de ook nog fonkelnieuwe Skoda Kodiaq), qua praktisch vernuft is het nog een echte MPV. Kwestie van van twee walletjes te eten. Zo bestaat de tweede zitrij uit individuele stoelen die afzonderlijk van elkaar neergeklapt en verschoven kunnen worden. De derde zitrij is zelfs uitneembaar. Dat laatste is eigenlijk onnodig, want ingeklapt verdwijnen stoel 6 en 7 in de bodem van de 5008 met een geheel vlakke laadvloer tot gevolg.

Motoren

Net als voorheen delen de nieuwe 3008 en 5008 onderhuids dezelfde techniek en dat vertaalt zich aan de binnenkant al in een identiek dashboard. Allerhande (veiligheid)functies en het motorengamma komen tevens zo goed als overeen. Dat betekent onder meer dat de 5008 aftrapt met de 1.2 PureTech, goed voor 130pk. Een handbak is standaard, maar laat je het schakelen liever aan een automaat over, dan kan dat ook. Met de EAT6-transmissie. De sterkste benzinemotor is de 165pk sterke 1.6 THP (met standaard automaat). Liever dieselen? Dan heeft Peugeot een 1.6 HDi met 120pk en een 2.0 liter HDI met 150pk voor je. Die laatste is optioneel met automaat verkrijgbaar.

Wachten tot lente 2017

De nieuwe generatie Peugeot 5008 schittert voor het eerst op de Autosalon van Parijs, in de eerste weken van oktober. Daarna begint het lange wachten, want pas in het voorjaar van 2017 volgt de marktlancering.