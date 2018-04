GVT Ox is briljant simpel

Door: BV

Industrieel designer Gordon Murray heeft al een hele hoop indrukwekkende dingen op z’n palmares staan. Van Formule 1-bolides tot de McLaren F1. En hij heeft de hand in wel meer snelle dingen, zoals de jongste heropstanding van TVR.

Zuiver functioneel

Maar het mag van hem gerust wat functioneler en bescheidener. Zoals deze Ox van Global Vehicle Trust. Een voertuig dat specifiek bedoeld is om ontluikende markten mobiel te krijgen. Van het design hoef je je niet teveel voor te stellen, maar lees even door en het wordt best indrukwekkend.

Als bij IKEA

De Ox kan plat vervoerd worden, als een IKEA-pakket. Drie personen kunnen het voertuig vervolgens op amper 6 uur tijd gedeeltelijk assembleren. Van die half afgewerkte exemplaren passen er zes in een container. En als die eens op z’n bestemming is, duurt het voor een gelijkaardige ploeg nog eens 12 uur om het helemaal af te werken.

Onder de kap zit een 2,2l diesel met 99pk die gekoppeld wordt aan een vijfbak. Niets speciaals dus, maar het lijkt gegarandeerd te zullen werken. De bodemvrijheid is riant en dat moet al heel wat mogelijk maken, hoewel er voor mechanische eenvoud en dus tweewielaandrijving is gekozen.

Sterke jongen

Het meest opmerkelijk van allemaal is de laadcapaciteit. Niet alleen passen er drie europaletten in, maar dat mag ook tot 2 ton wegen. Het dubbele van wat de meeste pickups kunnen torsen. En er kan ook drie man mee. De bestuurder zit immers centraal. Net als in de door Murray getekende McLaren.

De details zijn ook doordacht. Zo kan je basis van de zetels gebruiken als rijplaten op een slechte ondergrond en kan de kofferklep gedemonteerd worden en dienst doen als laadplatform.

In productie is de Ox nog niet. GVT zoekt nog extra investeerders. Wie zich geroepen voelt…