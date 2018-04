Dit is het achterlicht van de nieuwe Honda Civic

Door: BV

Op het Autosalon van Parijs debuteert de Europese versie van de nieuwe Civic. Generatie 10 is dat al. Daarvan is dit een eerste teaser, die de staartlichten onthult. Maar maak je niet te veel illusies. Het model zal als twee druppels water lijken op de Amerikaanse versie (zie fotospecial).

10e generatie Honda Civic

Extra details wil Honda niet kwijt, maar we weten al dat hij met een driecilinder in de catalogus zal verschijnen. Zo’n 1-liter met turbo duikt bij almaar meer fabrikanten op. Er komt ook een 1.5, eveneens op benzine. En natuurlijk zal het Japanse merk ook een diesel aanbieden. Dat is zo goed als zeker de bekende 1.6 i-DTEC, al zou die meteen wat aangepast kunnen worden.