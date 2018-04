Renault zegt de diesel vaarwel tegen 2020

Door: BV

De Franse autobouwer Renault zal dieselmotoren uit het gamma van de meeste van z’n modellen halen tegen 2020, dat weet persbureau Reuters.

Geen toekomst voor diesel

Een jaar na het uitbreken van het Volkswagen dieselschandaal, heeft Renault geen vertrouwen meer in de toekomst van de dieselmotor. Op de kleinste Renault, de Twingo, zijn diesels inmiddels al niet meer leverbaar. En het bedrijf denkt erover om binnen afzienbare termijn (aan het eind van de productcyclus van de huidige generatie) ook de Clio niet langer van diesels te voorzien. Door almaar strengere normen worden de motoren en hun ontwikkeling te duur. En als Renault gevraagd wordt om een voorspelling, dan gokt het erop dat ook auto’s uit het C-segment (zoals de Megane en Kadjar) het in de toekomst zonder diesel zullen moeten stellen.

Onderzoek bevestigt

Onderzoeksbureau AlixPartners denkt dat Renault niet de enige autobouwer zal zijn die diesels in de toekomst vaarwel zal zeggen. Projecties tonen volgens AlixPartners immers aan dat het dieselaandeel in Europa tegen 2030 zal dalen tot 9% van het verkoopsvolume. Momenteel is dat nog 52%. Het zullen niet alleen benzines zijn die tot alternatief zullen dienen. Hybrides en elektrische auto’s zullen de leemte mee vullen.