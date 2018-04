Volkswagen: tegen 2020 sneller laden en meer bereik

Door: ADD

Volkswagen werkt aan een snellaadproject voor elektrische auto's. Het doel is "om 80 procent van de accu in 15 minuten op te laden", aldus Matthias Müller in een interview met Bild am Sonntag. De VW-baas denkt zelfs dat de technologie "binnenkort" al op punt zal staan. Porsche kreeg de eer om het project binnen de groep in goede banen te leiden.

Te weinig aandacht in verleden

E-mobiliteit werd volgens Müller lang stiefmoederlijk behandeld door de groep, maar nu is VW klaar om een inhaalbeweging te maken. In 2020 komen ze met een geheel nieuw platform. Tegen dan zal VW een 30-tal elektrisch aangedreven modellen aanbieden, met een rijbereik van 500 tot 600 kilometer.

1 op 4 moet elektrisch worden

De Duitsers hopen zelfs dat tegen 2025 de zuiver batterij-aangedreven voertuigen 20 tot 25 procent van hun totale omzet zullen uitmaken. Müller vertelde verder aan de krant dat er momenteel drie redenen zijn waarom de e-mobiliteit nu nog geen hoge toppen scheert: pover rijbereik, te weinig laadpunten en de hoge prijzen.