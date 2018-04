Minder ongelukken met Tesla Autopilot 8.0

Door: BV

In mei had een Amerikaan de twijfelachtige eer de eerste verkeersdode te zijn in een autonoom rijdende auto. Zijn Tesla Model S zag een overstekende vrachtwagen niet en reed er zonder remmen op in. De Autopilot-functie van het nog jonge Amerikaanse merk heeft sindsdien wat kritiek te verwerken gekregen. Maar, zo zegt Tesla, de klant mag niet vergeten dat het hier nog om testversies gaat. Nu is er een nieuwe, versie 8.0, die alweer een bèta is. Bij Tesla is iedereen een proefkonijn.

Vertrouw op radar

Het grootste verschil met vorige versies: de radar wordt het voornaamste instrument eerder dan de camera. Vroeger kon dat niet omdat de radar te veel vals alarm gaf, maar Tesla zegt dat nieuwe software dat euvel omzeilt. De radar is nu in staat om zes keer meer objecten te herkennen. De camera fungeert nu als controle in plaats van andersom. En de Autopilot voortaan inschakelen zonder zelf het stuur vast te houden, zal ook niet meer kunnen. Die zal eerst drie keer de bestuurder verwittigen en als die dan nog niet bij de les wil blijven, schakelt die zichzelf uit.