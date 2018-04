Zeldzame Toyota Land Cruiser FJ45LV is beter dan nieuw

Door: BV

De Toyota Land Cruiser bestaat al decennia. Sinds 1954 om exact te zijn. En omdat het noeste werkpaarden zijn, is het een schier onmogelijke taak om oudjes te vinden die nog gaaf zijn. Het pareltje bij dit artikel, was dat evenmin. Maar het is gerestaureerd met abnormaal veel oog voor detail en hoewel het in de VS gebeurde (waar nogal eens creatief wordt omgesprongen met oud materiaal), is hij helemaal origineel. Motor en transmissie incluis.

Toyota Land Cruiser uit de sixties

Deze FJ45LV, uit de FJ40 modelreeks met bouwjaar 1967, is zeldzaam bovendien. En… hij is al verkocht. Aan een verzamelaar uit Dubai. Het bedrag dat die ervoor over had is een geheim. Maar de fotospecial openklikken kost niets.