Eindelijk: Mercedes AMG GT Roadster

Door: BV

Mercedes heeft eindelijk het doek van de AMG GT Roadster getrokken. En de kap kwam mee. Dat is een stoffen exemplaar met een structuur in magnesium dat z’n kunstje in amper 11 seconden doet. Er komen twee versies. Een behoorlijk zotte GT Roadster met 469pk en een nog gekkere GT C Roadster die 547pk achter de rechtervoet verstopt.

Twee varianten

Beide varianten worden aangedreven door een 4.0l V8 met twee turbo’s. De sturing van die centrale verschilt, terwijl de GT C van de gesloten AMG GT R de meesturende achteras en de bredere sporen erft.

De instapper - als je daar al van kan spreken - rept zich met z’n zeventrapsautomaat (de enige keuze) naar 100 in exact 4 tellen en haalt net de 300 niet. Voeg de C toe en je bent met dezelfde basisingrediënten (alweer alleen de automaat) 3 tienden flukser in de sprint en je kan doorstomen tot 316km/u. Saillant detail: in beide gevallen is het de elektronische begrenzing die de acceleratie beteugelt.

Op het Autosalon van Parijs

De Mercedes AMG GT Roadster en AMG GT C Roadster maken hun debuut op - je raadt het al - het Autosalon van Parijs.