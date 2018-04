Volkswagen steekt Golf GTD-motor in Sharan

Door: BV

Ligt het aan ons, of begint de Volkswagen Sharan zo stilaan de eerste ouderdomstekenen te vertonen? In elk geval probeert VW de boel fris te houden, door er bijvoorbeeld een nieuwe motor in te steken. In dit geval is die afkomstig uit de VW Golf GTD. 2 liter inhoud, verdeeld over vier cilinders en met 180pk en 380Nm. De centrale wordt gepaard aan een zeventrapsautomaat en vierwielaandrijving.

Hoger sleepgewicht

Over de prestaties, niet al te veel details. Er wordt in plaats daarvan wat meer uitgeweid over één specifieke troef van deze Sharan. Het wordt een echt trekpaard. Aan de trekhaak verdraagt deze een gewicht tot 2,4 ton. Gevoelig meer dan de norm is.