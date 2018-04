De leukste Toyota van allemaal is opgefrist

Door: BV

Eigenlijk presenteerde Toyota de opgefriste GT86 al in maart van dit jaar. Maar niemand in Europa kreeg het model al te zien. De Amerikaanse Scion FR-S, ja, die was al in vol ornaat te bekijken.

Stijver koetswerk

De duidelijkste aanpassingen zijn een nieuwe, gladdere neus met onder meer LED-koplampen en andere bumpers. Onderhuids is er echter wat meer aan de hand, al blijft wie op meer vermogen zat te hopen gewoon op z’n honger zitten. De Japanners voeren enkele onderdelen in de structuur dikker uit en gebruiken meer laspunten. Het resultaat is een grotere stijfheid. Tegelijk werden ook de schokdempers bijgewerkt. De combinatie van de twee moet meer stuurpret opleveren.

De atmosferische 2-liter boxermotor reikt nog steeds niet tot 200pk en de keuze voor een automatische dan wel manuele zesbak blijft. Maar er is nu wel een ‘track-variant’. Daarvan kan de stabiliteitscontrole helemaal uit. Aan de binnenkant tenslotte is het infotainment opgewaardeerd en werd de aankleding opgewaardeerd.