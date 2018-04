Alfa Romeo Giulia wordt extra Veloce

Door: ADD

De Giulia wordt sneller. Althans als er geen groene klaver op kleeft. Alfa Romeo breidt het Giulia-aanbod uit met twee modellen die Veloce achter hun naam krijgen, wat 'snel' in het Italiaans betekent. Naast een krachtigere versie van de 2.2 diesel komt er een tweeliter turbo benzinemotor.

De nieuwe viercilinder benzinemotor kreeg van de Italianen 280pk en 400Nm. Standaard is er vierwielaandrijving en geschakeld wordt er met een achttrapsautomaat. Beide vind je ook bij de nieuwe 2.2 turbodiesel terug. Die levert 210pk en 470Nm en is het eerste dieselblok dat door Alfa Romeo zelf volledig uit aluminium vervaardigd werd.

Tussenin

Tot nu toe was de diesel er met 136, 150 of 180 pk, de benzinemotor met 210pk. En natuurlijk de Quadrifoglio met 510pk. De leemte ertussen is bij deze dus opgevuld.

Optisch

De Veloce-modellen dragen sportievere bumpers, 18-inch lichtmetalen velgen en een diffuser achteraan met twee uitlaatpijpen. Standaard zijn onder meer ook xenon koplampen. Terwijl de benzine enkel wordt aangeboden in Misano blauw, is de diesel er in antraciet. Binnenin zijn er elektrisch verstelbare lederen zetels, een beetje aluminiumopsmuk en een sportstuur.

Prijzen?

Die noemt Alfa nog niet, daarvoor is het wellicht wachten op de première volgende week op het Autosalon in Parijs.