Bentley Bentayga diesel: dat heeft Audi goed gedaan

Door: BV

Bentley steekt de beste dieseltechnologie die de Volkswagen-groep momenteel te bieden heeft, ook in de neus van de Bentayga. Dat is een 4-liter achtcilinder die naast twee traditionele turbo’s ook nog een nieuwe elektrische turbo heeft. Tel alles samen en je hebt 435pk en 900Nm. En dan is het nog altijd een Bentley… diesel…

Geen heilige huisjes

Bij de luxefabrikanten worden dus heilige huisjes gesloopt dat het een lieve lust is. Als je de stap naar een op de Audi Q7 gebaseerde SUV (voor ruwweg het dubbele van de prijs) zet, kan je ook diens krachtigste diesel (uit de Audi SQ7) transplanteren.

Beter presteren

De V8 wordt gepaard aan een automaat met 8 verzetten en drijft de vier wielen aan. Allemaal zoals in de Audi. Maar de Bentley kan wel claimen de snellere SUV te zijn. De Audi wordt bij 250km/u beteugeld. De Bentley gaat nog 20km/u verder door.