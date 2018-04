Suzuki presenteert olijke Ignis

Door: BV

Er was ooit al eens een Suzuki Ignis. Dat was een soort van SUV light in de compacte klasse. Een profetisch autootje zou je kunnen stellen, in het licht van de huidige hype in dat segment. Wie diep genoeg graaft in de auto55.be-testrubriek vindt er een oordeel over. En nu is er een nieuwe. Die bleef erg trouw aan de concept die hem vooraf ging en leent wat lijnen van de geliefde SC 100 GX uit de seventies.

Crossover

Vanaf januari 2017 zal de nieuweling bij de dealers worden binnengereden en kan de strijd om de klant beginnen. Welke klant? Wel, die van het compactste segment. De buitenmaten zijn namelijk 3,70 meter in lengte, een breedte van 1,66 meter en een hoogte van 1,59 meter. Een opvallende maatvoering. Vooral de hoogte is opmerkelijk, terwijl de wielbasis van 2,34m binnen dit segment ook erg lang is. Kwestie van meer binnenruimte te creëren (in combinatie met een verschuifbare achterbank).

Benzinemotor

Suzuki levert het model (in eerste instantie) met de 1.2 benzinemotor met 90 pk. De Japanners beloven lage verbruikscijfers, echter zonder specifiek te zijn.