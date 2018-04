De Seat Ateca mocht wel wat stoerder

Door: BV

Eerder dit jaar lanceerde Seat z’n eerste SUV, met een timing die niet toevallig (ongeveer) samenvalt met de lancering van de Skoda Kodiaq en de tweede generatie VW Tiguan. Dat het onderhuids allemaal één pot nat is, weet je wellicht al.

Xperience

Erg stoer zijn die SUV’s of crossovers van vandaag niet meer. Maar Seat wil daar wel wat aan doen, door Xperience aan de naam toe te voegen en de stootlijsten en bumpers anders uit te voeren. Er is bescherming van de wagenbodem voorzien, de bodemvrijheid werd verhoogd en de banden krabbelen met meer nopjes naar de ondergrond. De velgen zijn 18-duimers, wat toch weer verraadt dat er meer aan uiterlijke pose wordt gedacht dan aan mensen die effectief pokdalige ondergronden opzoeken. Dunne rubbers zijn dan echt een slecht idee. Binnen- en buitenkant zijn tenslotte specifiek aangekleed.

Autosalon van Parijs

Op het Autosalon van Parijs staat de stoere variant te blinken. Hij zal later in de keuzelijst opduiken, wellicht louter in combinatie met de 190pk sterke 2-liter dieselcentrale en integraalaandrijving.