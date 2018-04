​Audi TT mét vleugel, zonder RS

Door: ADD

Wie een Audi TT met spoiler wilde moest ofwel zelf beginnen knutselen of voor het topmodel gaan, de RS, maar daar komt nu verandering in. De TT Coupé en Roadster krijgen in de "S Line Competition" een vaste achtervleugel, zwarte buitenspiegels, een zwarte diffuser en zwart chromen uitlaatpijpen. Ook een sportonderstel, sportzetels en de virtuele cockpit zijn standaard.

Motor?

De enige die je in de S Line Competition kan krijgen, is een 2-liter turbo benzinemotor met 230pk, naar keuze gecombineerd met voor- of vierwielaandrijving. Interesse? Reken dan maar op een meerprijs van zo'n € 6.000.