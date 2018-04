​Uitzonderlijk! Staking bij Hyundai

Door: ADD

Stakingen zijn uiterst zeldzaam bij de grootste autofabrikant in Korea. Maar nu is het wel degelijk zo ver. Sinds twaalf jaar is er bij Hyundai voor het eerst een volledige dag gestaakt. De productie lag er stil in alle drie de Zuid-Koreaanse fabrieken.

Onderhandelen over meer loon

De stakers eisen vooral hogere lonen. De vakbond heeft aangekondigd dat ze het werk in de komende paar dagen telkens zes uur per dag zullen neerleggen, tenzij er onderhandeld kan worden. "Hoewel we ontevreden zijn over de tijdelijke productiestop, zullen we blijven samenwerken met de vakbond om het probleem zo snel mogelijk op te lossen," luidde het in een verklaring van Hyundai.

Al langer aan de gang

Een voorlopig akkoord tussen het management en de vakbond werd in augustus door de arbeiders verworpen. Toen waren er al een reeks waarschuwingsstakingen bij Hyundai geweest.

114.000 niet gebouwde auto’s

Het bedrijf is samen met haar zusterbedrijf Kia Motors staat de nummer vijf van 's werelds grootste autofabrikanten. Door de werkonderbrekingen wordt er dit jaar met een verlies van zo’n 2,05 miljard euro gerekend. 114.000 auto's konden niet worden geproduceerd.