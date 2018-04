Smart viert 2 miljoen kleintjes

Door: BV

Eerder deze week toonde Smart ons van z’n jongste generatie modellen nog in één klap drie elektrische versies. Daarmee is het huidige gamma kleintjes weer compleet en springlevend. Dat zie je ook aan de cijfers. In augustus wist het bedrijf meer dan 7.000 auto’s aan z’n klanten te leveren. Dat is drie maal zoveel als een jaar eerder.

2 miljoen stuks

De baas van Smart, de immer energieke Anette Winkler (de dame in de lichtblauwe jas op de foto), maakt het niet uit of ze je een twee- of vierzitter moet leveren, of er een dak op moet staan of niet en als je zo’n Smart niet elektrisch maar op benzine wil, is dat ook geen bezwaar. Het bedrijf heeft sinds z’n oprichting in 1998 nu 2 miljoen autootjes aan klanten geleverd. Een gemiddelde van iets meer dan 100.000 per jaar. Eigenlijk is dat onvoldoende, want de conventionele wetenschap in de autosector dicteert dat je van een volumemodel elk jaar minstens 200.000 stuks moet verzetten om uit de kosten te komen. Vergelijk het gerust met enkele andere voorbeelden: BMW verkocht sinds de herlancering van Mini in 2001 al 3 miljoen exemplaren. En van de nieuwe Fiat 500 werden sinds z’n wedergeboorte als retromobiel in 2007 al anderhalf miljoen exemplaren verkocht.

Wat bovenstaande voorbeelden gemeen hebben, is dat ze wat groter (of op z’n minst ruimer) zijn dan de kleinste Smart. Hoe het een meer rechtstreekse concurrent vergaat? Wel, verging, moeten we dan zeggen. Motorgigant Toyota probeerde het met iQ, maar die verkocht zo weinig dat het model uit productie werd genomen.