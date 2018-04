Rolls-Royce levert duurste bestelling ooit, niet de mooiste

Door: BV

In 2006 rinkelde de kassa bij Rolls-Royce al eens stevig toen het Hong Kong Peninsula hotel in één klap 14 Phantoms bestelde. Zelden gezien. Afgelopen jaar was het nog eens prijs. Een Chinese ondernemer bestelde toen in één keer 30 exemplaren van de Phantom voor een nieuw luxehotel in Macau dat The 13 zal heten. Zal, want hoewel de man z’n vracht Rolls-Royces inmiddels geleverd kreeg, zal het hotel niet voor begin volgend jaar openen.

Geld is niet hetzelfde als smaak

Bij Rolls-Royce kan zo ongeveer alles. En het merk zegt dat het niet de smaakpolitie wil spelen. Mooi of lelijk, als de klant het wil, wordt het gemaakt. Dit is nog zo’n voorbeeld. Het rood is al een erg opvallende tint voor een Phantom LWB, maar opdrachtgever Stephen Hung stond ook nog eens op rode 21-duims velgen en een hele reeks andere specifieke aanpassingen.

De Phantoms zullen de gasten van het The 13-hotel moeten bedienen. Zij betalen er genoeg voor. Eén enkele nacht daar zal meer dan € 100.000 kosten.