Aston Martin AM37 brengt stijl naar de waterlijn

Door: BV

Het zijn de Nederlanders van Quintessende Yachts die Aston Martin zo ver kregen dat ze die naam mochten lenen voor een bootje. Nuja, bootje - het is een stijlvolle powerboat van 11 (of 37 voet, vandaar de naam).

Diesel of benzine

Er komen twee versies van de scherp gelijnde halfglijder: de AM37 en AM37 S. De eerste kan uitgerust worden met een 370 pk sterke diesel of een 430 pk sterke benzinemotor, beide afkomstig van Mercury. De topsnelheid ligt ongeacht het motortype op 45 knopen, omgerekend zo'n 80 km/h. De AM37S daarentegen kan nog wat sneller over het water scheren, namelijk 50 knopen (93 km/h). Dit dankzij een 520pk sterke benzinemotor, ook van Mercury. Op water is dat pittig hard.

Romp in koolstofvezel

Het interieur is net als in een Aston Martin op vier wielen afgewerkt met veel leder en voorzien van de nieuwste snufjes voor comfort en bedieningsgemak. De romp is gemaakt van met koolstofvezel versterkt composietmateriaal, om de AM37 zo licht mogelijk te maken.

Made in the UK

De productie van de AM37 vindt plaats in Engeland. Zo is deze Aston Martin niet alleen Nederlands, maar ook passend Brits.