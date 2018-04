Mercedes-AMG bouwt nieuwe hypercar

Door: BV

Bij Mercedes-AMG gonst het al een tijdje van geruchten over een nieuwe supercar van het merk. Géén nieuwe SLS AMG, maar iets straffer. Veel straffer. Porsche 918 Spyder-straf. En nu is, aan de vooravond van het Autosalon van Parijs, het hoge woord gevallen. Hij komt!

Hybride aandrijflijn

De Duitsers willen uit het vaatje F1-technologie tappen om een hybride neer te zetten met fenomenale prestaties. Daarover wordt natuurlijk nog niets concreets gelost. Daarvoor is het nog te vroeg. Maar er zijn alweer wat zaken die uit de lucht geplukt kunnen worden. Zo wordt er gezegd dat de 1,6l V6 uit de W07 F1-bolide effectief gebruikt zou kunnen worden. Uit die kleine cilinderinhoud zou Mercedes zo maar even 900pk willen sleuren. En alsof dat nog niet genoeg is, moeten elektromotoren (voor minstens 160pk) de voorwielen bijstaan. En dan komen we aan het gewicht - dat door het gebruik van exotische materialen niet meer dan 1 ton zou mogen wegen…

En de prestaties?

Ook daar alleen speculaties. De topsnelheid zou meer dan 350km/u bedragen. En de traditionele sprint naar 100km/u moet kunnen in minder dan 2,5 seconden. Kwestie van de Bugatti Chiron een poepje te laten ruiken. De vorm? Daar was vanavond tijdens de persconferentie wel al een eerste impressie van te zien.