De Honda Civic Type-R wordt altijd maar gemener

Door: BV

Er wordt inmiddels al een hele tijd geëmmerd over de nieuwe Honda Civic Type-R. En neen, het model zoals dat nu te zien is op het Autosalon van Parijs is ook nog altijd niet de definitieve productieversie. Maar het model is inmiddels wel afgestudeerd als concept car en zit nu in het prototype-stadium. De verschillen met de productieversie zouden bijgevolg miniem moeten zijn.

Onder de kap?

Want daar gaat het tenslotte toch allemaal om. Daar zit een 2-liter viercilinder VTEC met turbo. Die ontwikkelt nu 306pk en 400Nm trekkracht. Een handgeroerde zesbak sluist dat allemaal naar de voorwielen, maar heel wat slimme elektronica moet dat in goede banen leiden. Discreet kan je er de Type-R niet mee noemen. Honda keek niet op een sportief accentje of een vleugel meer of minder.