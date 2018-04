Lexus toont IS facelift in Parijs

Door: BV

De komst van een opgefriste Lexus IS is geen nieuws. Of op z’n minst oud nieuws. We hadden het al in april over het model. Maar nu is het pas de beurt aan de Europese versie. En die verschilt in een aantal minieme details van de internationale variant die eerder in het voetlicht werd gereden.

Eigenzinnig design

Je moet ervoor zijn, laat het ons daarop houden. En de zandlopervormige grille en lichtunits die zijn vormgegeven zoals een abstracte kunstenaar het zou doen, zijn er niet discreter op geworden. Sterker nog - de luchtinlaten in de voorbumper zijn nog gevoelig groter geworden. En ze zijn grotendeels nep, zoals dat tegenwoordig gaat. Anders verknoeien ze de luchtweerstand.

De staartlichten zijn nieuw, net als de zijschorten, velgen en enkele kleurtjes. Aan de binnenkant is het wat substantiëler want er wordt een gevoelig groter scherm in de middenconsole gemonteerd. En er zijn nieuwe bekerhouders.

En bij de motoren…

blijft alles zoals het was. De IS 300h heeft een 2,5l viercilinder benzine die gecombineerd wordt met een elektromotor. Z’n voornaamste pluspunt: hij stoot amper 97g/km aan CO2 uit. Er is ook een 2-liter turbo, gekoppeld aan een achttrapsautomaat, die 240pk sterk is.