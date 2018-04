Mitsubishi weet nu al hoe de volgende Outlander eruit ziet

Door: BV

Mitsubishi heeft op het Autosalon van Parijs het doek van de GT-PHEV concept getrokken. Die volgt volgens het bedrijf de ‘Form follows Function’ ontwerpfilosofie. Een vlag die de lading voor geen meter dekt, want het is duidelijk dat design in vele gevallen voorrang kreeg op de functionaliteit. Kijk maar naar die langgerekte C-stijl. Die zal de zichtbaarheid rondom niet bevorderen.

Plug-in hybride

Net als de huidige Outlander PHEV is deze concept een stopcontacthybride. Als je eerst de 25kWh accu volledig leeg wil rijden, geraak je meteen 120km ver zonder een grammetje uitstoot te creëren. Op de 2,5l benzinemotor kan je vervolgens nog (veel) verder geraken. De Japanners beweren tot 1.200km op één enkele lading sap en stroom te kunnen afleggen.

Bijna productieklaar

De cabine kreeg een geheel digitaal instrumentarium en is, als we de Japanners mogen geloven, eigenlijk al zo goed als productierijp.