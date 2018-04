Nissan doet de Micra helemaal over

Door: BV

Nissan presenteert een nieuwe Micra op het Autosalon van Parijs. En daarmee keert de Japanse autobouwer grotendeels op z’n stappen terug. Twee generaties geleden was de Micra nog een auto die enigszins origineel en op z’n minst bij z’n tijd voor de dag wilde komen. Maar bij de jongste generatiewissel veranderde het merk van koers en kregen we een nauwelijks veredelde budgetauto door de strot geramd. En die lustte Europa niet meer. Nu maakt Nissan het goed.

Hippe jongen

Op vlak van vormgeving is het verschil dag en nacht en gebaseerd op de Nissan Sway concept car. De nieuwe Micra, die aan de top van het B-segment z’n plaats wil innemen, is scherp gelijnd en heeft aardigheidjes als de prominente V-vormige grille, verstopte deurhendels voor de achterdeuren, een zwevende dakpartij en boemerangvormige staartlichten. Aan de binnenkant moet het er veel degelijker uitzien dan voorheen, zijn er meer snufjes (en zelfs in de hoofdsteunen ingebouwde Bose-luidsprekers) en wordt het design eveneens naar een hoger plan getild.

En de motoren?

Verlekker je alvast op een 0,9l turbo benzinemotor en een 1,5l diesel. Beiden met 90pk. En er komt ook een 1.0l zonder turbo die 75pk’s uit z’n cilinderkamers weet te persen.