Dacia vernieuwt bijna alles

Door: BV

Dacia heeft het Autosalon van Parijs uitgekozen om de vernieuwde Sandero, Sandero Stepway, Logan en Logan MCV voor te stellen. De Roemenen hebben zich bij de opgefriste varianten vooral geconcentreerd op de voorzijde, waar het nieuwe familiegezicht van Dacia prijkt. Door middel van een nieuwe voorbumper, gewijzigde grille en hertekende koplampunits met LED-verlichting zijn de modellen weer klaar voor de toekomst. Ook de verlichting aan de achterzijde is licht bijgewerkt, meldt Dacia. Daar krijgen de units een vormgeving met aparte blokjes. Heel gewichtig allemaal.

Opgesierd interieur

Naast het strakgetrokken exterieur heeft Dacia tevens wijzigingen doorgevoerd in het interieur en de techniek. Zo is het interieur opgesierd met een verchroomde finish voor de ventilatieopeningen en een sierstrip op het dashboard en de middenconsole. Afhankelijk van de uitvoering, vanzelfsprekend.

Het gehele gamma wordt bovendien voorzien van nieuwe bekledingsstoffen, met texturen en patronen die beter aanvoelen en het comfortniveau verhogen. De bekleding van de nieuwe Sandero Stepway is zelfs voorzien van een '3D'-weefsel voor meer diepte en mooiere stiksels. Ook het stuurwiel (van de hogere uitrustingsniveaus) krijgt een upgrade. Dat bij dit automerk voor de kleinere beurs.

Camera

Nieuw is de komst van een achteruitrijcamera, evenals Hill Start Assist dat wegrijden op een helling vergemakkelijkt. Tot slot heeft Dacia naar aanleiding van feedback van klanten de knoppen van de elektrisch bedienbare vóór- en achterruiten verplaatst naar de deurpanelen. Voor de bestuurder heeft de schakelaar een handige one-touch-functie en is een neerklapbare armsteun voortaan geïntegreerd in de bestuurderstoel (afhankelijk van uitvoering). Ook is een 12V-aansluiting achterin voortaan.