Vergeleken: VW Golf remt beter dan Audi R8 Spyder

Door: ADD

De Duitse automobielvereniging ADAC heeft de autotests die ze de afgelopen vier jaar hebben hebben uitgevoerd onder de loep genomen en zo de remweg van meer dan 500 auto's vergeleken.

De belangrijkste conclusie

De remsystemen in onze auto's worden blijkbaar steeds beter, zelfs in doorsnee modellen. Zo had een Golf IV in 2001 nog 39,5 meter nodig om van 100 km/u tot stilstand te te komen, terwijl de Golf V in 2004 slechts 37,5 meter nodig had. Het huidige model deed het in 2013 zelfs op 33,6 meter.

De verassende conclusie

Dankzij de verbeterde remmen stoppen een aantal kleine en compacte modellen volgens de ADAC vandaag de dag beter dan dure sportwagens. Een voorbeeld? De VW Golf Variant 2.0 TDI BMT stond in augustus 2013 na 33,1 meter stil, de Audi R8 Spyder V10 deed er een maand later 33,2 meter over. Bij de actuele modellen remt de Mercedes AMG GT (getest eind 2015 met 34,4 meter) net zo goed als de huidige Smart, maar moet hij het onderspit delven voor de Mini One Diesel (32,7 meter) en Seat Leon (33,1 meter).

De winnaar & verliezer

Slechts een auto is niet te kloppen bij het remmen. Sinds lang en ook in vele andere vergelijkende tests gaat een Porsche met de beste punten lopen. Volgens de testgegevens van de afgelopen jaren vertraagt de Porsche 911 Carrera Cabriolet het best: 31,3 meter in augustus 2013. De slechtste leerling van de klas is de Citroen Jumper Combi met 47,8 meter - al moet gezegd dat de zware en grote bestelwagen duidelijk benadeeld is.