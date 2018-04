Range Rover weet hoe laat het is met Zenith

Door: BV

Een beetje automerk heeft tegenwoordig - als het zichzelf tot het premium segment rekent - een samenwerking met een minstens even prestigieus horlogemerk. De Rolexen, Panerai’s en IWC’s van deze wereld. Bij Land Rover wordt de tijd voortaan aangeduid door Zenith. Dat merk werd al in 1865 opgericht. In de tijd van paard en koets. De Zenith El Primero is echter een chronograaf die net als Range Rover in 1969 boven de doopvond werd gehouden. En dat is voldoende excuus om daar een gelimiteerde serie van te verzinnen. Nu in de lifestyle-collectie van de sjieke Britse terreinwagen.

Grafiet

Dat de El Primero haarfijn de tijd houdt, is niet eens zo belangrijk. De stijlvolle 42mm grote behuizing is geïnspireerd op de grafietkleurige details van de Range Rover Sport SVAutobiography Dynamic. Het polssieraad is niet voor een schijntje te koop. Zo’n Zenith maakt je snel € 5.000 armer en met de letters Range Rover erop, is hij nog zeldzamer…