Volvo stevent af op recordjaar

Door: BV

Al zestien maanden aan één stuk laat Volvo winstcijfers optekenen. In september wist de Zweedse fabrikant onder Chinees bewind niet minder dan 48.259 voertuigen af te leveren. Zes procent beter dan een jaar eerder.

Dit jaar staat de teller nieuwe Volvo’s daardoor al op 379.329 stuks. Dat is bijna 10% beter dan tijdens dezelfde periode in 2015. In China en de VS is de winst het grootst, maar ook in Europa worden de nieuwe modellen van het bedrijf gesmaakt. De verkoop steeg met 6,7%.

Populairste Volvo’s

De eerste negen maanden van dit jaar blijft de XC60 het best verkochte product. 111.937 stuks vonden een eigenaar. De V40 staat op twee met 71.790 stuks en de XC90 scoort drie en wist nog steeds 66.347 klanten te overtuigen.