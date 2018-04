Zo zot is Ken Block z'n nieuwe Ford Mustang

Door: BV

We moeten eigenlijk van aan de meet stellen dat het uiterlijk wat weg heeft van dat van een klassieke Ford Mustang, maar dat het daar zo ongeveer bij blijft. Het chassis is een uniek stuk en de motor is nog gekker dan de 6,7l V8 met 845pk die de Hoonicorn voorheen had.

1.400pk

Hoe maak je zo’n creatie nog gekker? Wel, door er een paar turbo’s bovenop te schroeven tiens. En door methanol in de tank te gieten. Hoonicorn V2 heeft daardoor 1.400pk. Dat betekent dat elk wiel - want ze zijn alle vier aangedreven - nog steeds 350pk moet kunnen verwerken. De Toyo rubbers zijn dan wel bedoeld om gemarteld te worden, maar in deze combinatie krijgen ze een levensduur die je kan meten in minuten. Actie zal er zijn in de vorm van alweer een nieuwe Gymkhana-video.