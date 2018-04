Bestel nu een elektrische Corvette voor $ 750.000

Door: BV

Het is niet General Motors zelf dat zich (nu al) waagt aan een elektrische Chevrolet Corvette. Dat doet het in Maryland gebaseerde Genovation Cars. Een bedrijfje waar wij alleen nog maar van gehoord hadden omdat het, eerder dit jaar, een snelheidsrecord met een elektrische auto had neergezet. Met een omgebouwde Corvette C6 uit 2006 wist het immers een topsnelheid van 330km/u te halen. Nu komt er een productieversie op basis van de C7. Die moet nog straffer zijn.

Genovation Extreme Electric

De elektrische Vette krijgt volgens de bezielers een nagenoeg ideale gewichtsverhouding en een accuset die je meer dan 200km ver brengt. In normale omstandigheden weliswaar, wat betekent dat je niet al te veel van de 660 elektrische paarden en 813Nm trekkracht los mag laten.

Niet goedkoop

$ 750.000 zal je moeten neertellen voor deze Genovation Extreme Electric gelabelde creatie. En daar stelt zich natuurlijk al een flink probleem, maar wat wil je - het bedrijf moet eerst een doodnormale auto kopen om die vervolgens geheel te vertimmeren. Audi kon een R8 e-tron van een miljoen niet slijten, maar de Amerikanen azen niet op een overdonderend aantal. Meer dan 75 mogen er nooit van bestaan dus exclusiviteit is verzekerd. Wil je er één, dan moet je nu al $ 250.000 overmaken. Geduld heb je ook best, want voor 2019 wordt hij niet geleverd. Het is niet eens ondenkbaar dat GM tegen die tijd zelf een elektrische Vette in de catalogus heeft.