Zo komt een Amerikaanse parochie aan 30.000 auto’s

Door: BV

Een kleine parochie uit de Amerikaanse staat Minnesota is eigenaar van 30.000 auto’s. Nogal onverwacht, ook. Het gaat vooral om miniatuurtjes, naast een achttal echte oldtimers. Volgens de kerk is het één van de grootste collecties ter wereld.

Eén van de actieve leden van de kerk, Dennis Erickson, liet bij z’n dood al z’n bezittingen aan zijn geloofshuis na. De man had vrouw noch kinderen en was zelf ook enig kind. Toen medewerkers van de kerk het huis betraden konden ze hun ogen niet geloven. De woning was volgestampt met miniaturen. Tot zelfs in de berging en wasruimte toe. Erickson, die afgelopen maart in z’n slaap overleed, hield bovendien nauwgezet gegevens van z’n collectie bij. Er waren zelfs onderhoudsinstructies - ja ook voor sommige miniaturen. De kerk schat de waarde op honderdduizenden dollars.